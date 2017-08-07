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В Одесской области «попугали» полицейского: ранены жена и дочь
Вчера, 6 августа, в Измаиле Одесской области взорвалось взрывное устройство в автомобиле сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора. В результате пострадали его жена - певица Екатерина Пуйческу и их дочь.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома семьи. По данным источников Думской, в момент взрыва Прокурор уже сидел в машине, а его жена и дочь подходили к ней. Полицейский не получил никаких травм, а у его супруги диагностировали перелом и раны от разбившегося стекла, ребенка тоже поранило разлетевшимися осколками.
"Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", - цитирует издание слова источника в полиции.
Сообщается, что обстоятельства устанавливают и проводится подворовой обход. Преступники были засняты на автомобильный видеорегистратор, запись приобщена к материалам дела.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, жена, ранение, полиция, дочь
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