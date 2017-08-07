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Вода по счетчику: как сэкономить сотни гривен
В связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", вскоре украинцы должны будут платить за воду, исходя из показаний приборов учета, установленных на домах и в их квартирах.
Однако, следуя пяти простым советам, потребители могут сэкономить сотни гривен, сообщает Сегодня.
Согласно новым правилам, украинцы будут платить не только по показателям квартирного счетчика, но и оплачивать часть потерь внутри дома. В некоторых домах таких потерь вовсе нет, в то время как в других многоэтажках "теряются" десятки кубометров, и всем жителям таких домов придется за это платить. Потери могут быть связаны с порывом труб или незаконными подключениями к системе. Кроме того, чувствительность некоторых квартирных счетчиков не учитывает небольшие протечки смесителей.
После вступления в силу закона, подписанного президентом, каждая квартира, как и раньше, за воду будет платить по индивидуальному прибору учета. Но счетчики будут стоять и на каждом доме, и если окажется, что сумма всех показаний в квартирах меньше, чем показания домового счетчика, разницу придется компенсировать.
Однако потребители могут сэкономить на воде, если, к примеру, будут включать ее только тогда, когда пользуются ею.
Еще один способ тратить меньше воды — установить водосберегающие насадки-аэраторы на смесители. Обычный кран может пропускать до 16 л воды в минуту, а кран с аэратором — 3-4 л в минуту. С таким аэратором можно мыть посуду, умываться и даже принимать душ.
Следующий шаг — модернизировать сливной бачок. Следует поменять сливной бачок в туалете на тот, который использует меньше воды. Для этого можно приобрести специальный бачок с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды, или же просто установить в него наполненную водой пластиковую бутылку — это поможет уменьшить объем воды в бачке. Правда, сэкономить благодаря такому решению удастся немного.
Еще один способ уменьшить расход воды, а, следовательно, и платежки, — новая бытовая техника с высоким классом энергоэффективности. Стиральная машина с классом энергопотребления А+ и выше поможет сэкономить за месяц десятки литров воды. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.
Кроме того, эксперты советуют тем, кто хочет экономить, принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 л воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров.
По действующим тарифам, принять ванну в Украине можно в среднем за 25 грн (в зависимости от объема ванны и конкретного тарифа поставщика), а душ — всего за 4 гривни. Утренняя гигиена может обойтись в 2 гривни. Однако следует помнить, что тарифы на воду во всех городах разные. Ее стоимость зависит от инфраструктуры и экономики предприятия.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, вода, экономия, счетчик
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