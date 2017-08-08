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Как Порошенко сломал жизнь 20-летнему парню. ВИДЕО
Экс-караульный президентского полка Александр Сикало, который выронил карабин и упал в обморок во время инаугурации президента Украины Петра Порошенко, испытывает серьезные проблемы со здоровьем после данного инцидента. Об этом рассказала гражданская жена экс-караульного Валентина Левченко, передает издание "Вести".
После известного инцидента на инаугурации врачи выявили у караульного серьезное заболевание почек и проблемы с сердцем.
Сикало уволили из армии. За год болезнь перешла из острой формы в хроническую.После увольнения из армии Сикало вернулся в родное село своих родителей Шендеровку Черкасской области, где не имеет постоянной работы.
Валентина Левченко отметила, что обмороки и боли в почках у Александра не прекращаются.
Медики рекомендуют экс-караульному пройти полное обследование, однако у семьи нет на это денег.
Теги: Украина, Донбасс, инаугурация, обморок, Порошенко, журналисты
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