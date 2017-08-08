НАБУ взялось за «Стену» Яценюка: кто воровал деньги

08.08.2017 19:45

НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств, выделенных на проект «Стена»

Подробности сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В частности, по информации детективов, в Киеве и Киевской области, а также Чернигове и Харькове проводят следственные обыски. «Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц», — добавили в НАБУ.

Мошенники задержаны. Среди них: должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Добавим, сейчас детективы расследуют уголовное производство по факту растраты средств государственного бюджета, которые выделялись для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

«Расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена» детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация — ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн», — напомнили в НАБУ.

Напомним, украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что для завершения строительства ограждения на границе Украины с РФ может потребоваться 20 лет.

Источник: Politeka