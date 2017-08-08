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Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса
08.08.2017 13:10
Пяти европейским странам в сумме поступили почти 30 тыс. заявлений на получение убежища от граждан Украины. Пять европейских стран приняли наибольшее количество беженцев с Донбасса. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным ООН, больше всего беженцев приняли такие европейские страны:
Германия – 9616 человек;
Италия – 9319 человек;
Польша – 4278 человек;
Франция – 3459 человек;
Швеция – 3148 человек.
"Данные о внешнем перемещении отражают общее количество заявлений на получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года", – говорится в сообщении.
В то же время, в Россию отправились 427 240 жителей восточной Украины.
Теги: Украина, Донбасс, беженцы
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