Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса

08.08.2017 13:10

Пяти европейским странам в сумме поступили почти 30 тыс. заявлений на получение убежища от граждан Украины. Пять европейских стран приняли наибольшее количество беженцев с Донбасса. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ООН, больше всего беженцев приняли такие европейские страны:

Германия – 9616 человек;

Италия – 9319 человек;

Польша – 4278 человек;

Франция – 3459 человек;

Швеция – 3148 человек.

"Данные о внешнем перемещении отражают общее количество заявлений на получение убежища, поданных гражданами Украины с начала развития ситуации на Донбассе в январе 2014 года", – говорится в сообщении.

В то же время, в Россию отправились 427 240 жителей восточной Украины.