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Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер

08.08.2017 21:39
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Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер

Украинские боксеры Виктор Постол, Денис Беринчик и Олег Малиновский проведут бои в рамках одного вечера бокса.

Экс-чемпион мира Постол, серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик и непобедимый Малиновский выйдут на ринг 16 сентября в Киеве. Вечер бокса проведет промоутерская компания Sparta Boxing Promotions. Соперники украинцев пока неизвестны, сообщает Апостроф.

Отметим, что Постол (29-1, 12 КО) выйдет на ринг впервые с июля прошлого года, когда уступил Терренсу Кроуфорду и потерял свой чемпионский пояс.

Беринчик (6-0, 3 КО) свой предыдущий бой проводил в июне, выиграв у экс-чемпиона мира Лоренцо Парры. Малиновский (20-0, 5 КО) также в предыдущий раз боксировал в июне, победив бразильца Исайю Сампайо.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, бокс
 
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