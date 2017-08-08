Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер

08.08.2017 21:39

Украинские боксеры Виктор Постол, Денис Беринчик и Олег Малиновский проведут бои в рамках одного вечера бокса.

Экс-чемпион мира Постол, серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик и непобедимый Малиновский выйдут на ринг 16 сентября в Киеве. Вечер бокса проведет промоутерская компания Sparta Boxing Promotions. Соперники украинцев пока неизвестны, сообщает Апостроф.

Отметим, что Постол (29-1, 12 КО) выйдет на ринг впервые с июля прошлого года, когда уступил Терренсу Кроуфорду и потерял свой чемпионский пояс.

Беринчик (6-0, 3 КО) свой предыдущий бой проводил в июне, выиграв у экс-чемпиона мира Лоренцо Парры. Малиновский (20-0, 5 КО) также в предыдущий раз боксировал в июне, победив бразильца Исайю Сампайо.

Источник: http://from-ua.com