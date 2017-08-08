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У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів

08.08.2017 20:55
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У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів

Останнім часом в Україні активізувалася проблема з затримкою у видачі біометричних закордонних паспортів. З чим це пов’язано розповів речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Він зазначив, що така ситуація склалася через те, що державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна не встигає виготовляти необхідні документи через напрочуд великий попит. Гунько заявив, що у червні та липні 2017 року зафіксували у 2 рази вищий попит українців на виготовлення документів, ніж в минулому році. Представник ДМС підкреслив, що відомство попереджає громадян про затримку у виготовленні паспортів і тому не радить бронювати квитки та житло за кордоном до того моменту, поки вони не отримували необхідні документи. 

Щоправда Гунько заявив, що ті, хто вже має заброньовані квитки та житло, однак так і не отримали документи, можуть написати на пошту Державної міграційної служби [email protected] , додавши копію квитків. Співробітники міграційної служби передадуть ці дані Поліграфічному комбінату. Однак і в цій ситуації, за словами Гунька, ніхто не може дати гарантій на швидке виготовлення документів. 



Теги: Донбасс, причины, задержка, миграционная служба, биометрический паспорт
 
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