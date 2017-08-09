​В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев, полиция отказывается их искать

09.08.2017 09:22

Группа из 40 иностранцев бесследно исчезла из отдаленной финской деревни Тууповаара. Большинство из них - 37 человек - являются гражданами Украины. Трое остальных - эстонцы. Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на InfoResist.

Отметим, что иностранцы были трудовыми мигрантами. Они прибыли в Финляндию для работ по сбору ягод. В поселке они появились 30 июля, вызвав переполох. У группы были проблемы с жильем. Наниматели должны были поселить иностранцев, но что-то сорвалось. Мигрантам помогли местные.

Секретарь местного охотничьего клуба Суло Сухонену предоставил им в пользование охотничий домик и матрасы. Кроме того, жители поселка также делились с ними едой. "Мы не могли оставить их на голодную смерть", - отметил Сухонен. 7 августа он решил разобраться с ситуацией и обратился в иммиграционное отделение полиции.

Однако, когда правоохранители приехали, вся группа уже скрылась в неизвестном направлении. О судьбе мигрантов ничего не известно. Полиция отказывается их искать.