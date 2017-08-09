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"Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
Россия продолжает перебрасывать на Донбасс тяжелое вооружение и бронетехнику - стало известно, что в прошлом месяце Москва осуществила переброску террористам 4 танков, 7 броневиков, артиллерийские системы и 7 установок реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на собственную страницу в соцсети представителя Украины в Минской контактной группе Евгения Марчука.
Опубликовав эту информацию, он дал ответ российской пропаганде, которая бьется в истериках по поводу возможной передачи Украине образцов летального вооружения из США. Марчук отметил, что данные о переброске оружия каждый раз озвучиваются в Минске, но Россия всегда их опровергает. При этом Марчук отметил и то, как именно партнеры Украины по всему миру контролируют и отслеживают передачу террористам оружия из РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, ДНР, ЛНР, боевики, Минские договоренности
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