"Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"

09.08.2017 11:22

Россия продолжает перебрасывать на Донбасс тяжелое вооружение и бронетехнику - стало известно, что в прошлом месяце Москва осуществила переброску террористам 4 танков, 7 броневиков, артиллерийские системы и 7 установок реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на собственную страницу в соцсети представителя Украины в Минской контактной группе Евгения Марчука.

Опубликовав эту информацию, он дал ответ российской пропаганде, которая бьется в истериках по поводу возможной передачи Украине образцов летального вооружения из США. Марчук отметил, что данные о переброске оружия каждый раз озвучиваются в Минске, но Россия всегда их опровергает. При этом Марчук отметил и то, как именно партнеры Украины по всему миру контролируют и отслеживают передачу террористам оружия из РФ.