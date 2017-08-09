Известный политолог из США рассказал, как Путин убивает Россию

09.08.2017 10:48

Российский президент Владимир Путин может начать эскалацию боевых действий на Донбассе, чтобы получить дополнительные очки на президентских выборах 2018 года. Такое мнение выразил американский политолог, в прошлом специальный советник Госдепартамента США по национальным проблемам Советского Союза и стран Балтии Пол Гобл в интервью "Обозревателю".

"К сожалению, такая вероятность есть. Мне трудно представить, что Путин мог бы предпринять в Украине, чтобы привести к национальному самоубийству России. Украина не является членом альянса, поэтому не может ссылаться на положения статьи 5 [о коллективной обороне стран-членов НАТО]", - заявил Гобл, отвечая на вопрос означает ли эскалация войны на Донбассе "самубийство России".

В то же время, по его словам, Путин медленно убивает Россию своими преступлениями, которые изолируют страну и подрывают ее будущее.