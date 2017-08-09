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Известный политолог из США рассказал, как Путин убивает Россию

09.08.2017 10:48
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Известный политолог из США рассказал, как Путин убивает Россию

Российский президент Владимир Путин может начать эскалацию боевых действий на Донбассе, чтобы получить дополнительные очки на президентских выборах 2018 года. Такое мнение выразил американский политолог, в прошлом специальный советник Госдепартамента США по национальным проблемам Советского Союза и стран Балтии Пол Гобл в интервью "Обозревателю".

"К сожалению, такая вероятность есть. Мне трудно представить, что Путин мог бы предпринять в Украине, чтобы привести к национальному самоубийству России. Украина не является членом альянса, поэтому не может ссылаться на положения статьи 5 [о коллективной обороне стран-членов НАТО]", - заявил Гобл, отвечая на вопрос означает ли эскалация войны на Донбассе "самубийство России".

В то же время, по его словам, Путин медленно убивает Россию своими преступлениями, которые изолируют страну и подрывают ее будущее.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, боевые действия
 
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