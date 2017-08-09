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Кабмин повысил цены на алкоголь
Кабинет Министров Украины принял постановление, которым повысил оптово-отпускные и минимальные розничные цены на алкогольные напитки, сообщает Телеканал новостей «24».
На водку и ликеро-водочные изделия размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен повысили на 14-19,41%, на виски, ром, джин – на 6,5-6,6%, коньяк (бренди) – на 12,3 -29,1%, вина – на 7,1-13,3%.
Согласно постановлению, минимальные розничные цены на водку повышены на 14%, или на 9,77 гривен. Итак, бутылка емкостью 0,5 литра будет стоить 79, 55 гривен. Ранее цена составляла 69,78 гривен за бутылку 0,5 литра.
Минимальные розничные цены на "трехзвездочный" коньяк составят 119,46 гривен за бутылку емкостью 0,5 литра. "Четырехзвездочный" коньяк будет стоить 129, 03 гривны за 0,5 литра, а "пятизвездочный" – 138, 5 гривен за такую же емкость.
Цены на виноградные вина выросли с 33 до 37 гривен, крепкие вина и вермуты – с 42 до 45 гривен, игристые вина – с 69,9 до 79,19 гривен.
В цене подорожают также сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате естественного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5%. Их цена возрастет до 28,47 гривен.
Данное постановление Кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.
Теги: Кабинет министров, цена, алкоголь
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