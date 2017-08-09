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Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь: Подорожают водка, коньяк и вино
В МЭРТ пояснили, что цены, действующие сегодня, были введены в ноябре минувшего года. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, предусматривающее повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Сообщается, что на 14-19,41% вырастет цена на водку и ликеро-водочные изделия, на 6,5-6,6% - на виски, ром и джин, на 12,3-29,1% - коньяк (бренди) и на вина с добавлением спирта и игристые - на 7,1-13,3%.
В ведомстве пояснили, что цены, действующие сегодня, были введены в ноябре минувшего года. "В то же время в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков", - поясняют в ведомстве принятое решение.
1 января текущего года в Украине вступил в силу закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с начала 2017 года.
Законом предусмотрено повышение размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.
Также повысился акциз на спирт этиловый на 20% со 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр.
Теги: Донбасс, алкоголь, подорожание, Кабмин
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