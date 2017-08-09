Появились новые данные о прибавке к пенсии в Украине

09.08.2017 22:41

Те украинцы, которые еще не вышли на заслуженный отдых, после реформы будут получать меньше.Правительственный проект пенсионной реформы уже этой осенью рассмотрит украинский парламент. Согласно законопроекту, пенсионерам пересчитают размеры выплат по новой формуле.

Размер средней зарплаты, который учитывается при расчете выплат, увеличат почти в три раза, но при этом снизят коэффициент оценки стажа, передает hyser.com.ua.

Как говорят эксперты, те украинцы, которые еще не вышли на заслуженный отдых, после реформы будут получать меньше, а вот действующие пенсионеры могут «разбогатеть». Было выяснено, кто после реформы сможет получить прибавки больше 1000 гривен.

Сколько человек получат «осовремененные» пенсии

Если пенсионную реформу примут во втором чтении и в целом, уже в октябре украинцев ждет «осовременивание» пенсий. Всего прибавку получат 5,6 миллиона пенсионеров. Более миллиона из них «разбогатеют» больше чем на 1000 гривен. Большинство украинцев на «заслуженном отдыхе» (около 1,9 миллиона человек) получат прибавку от 500 до 1000 гривен.

Кому и насколько повысят выплаты:

-повышение до 200 гривен – 1,3 миллиона пенсионеров

-от 200 до 500 гривен – 1,2 миллиона

-от 500 до 1000 гривен – 1,9 миллиона

-более 1000 гривен – 1,1 миллиона

Как пояснили в Министерстве социальной политики, большие прибавки получат в первую очередь украинцы, которые вышли на пенсию до 2007 года, при этом имели высокую зарплату и значительно больше 30 лет стажа. Напомним, при расчете пенсии среднюю зарплату в Украине за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней по стране (в сколько раз зарплата больше или меньше средней). Полученную цифру умножают на стаж и 1,35%. После реформы формулу поменяют – вместо 1,35% в формуле будут использовать коэффициент оценки в 1%. Но при этом при перерасчете устаревший показатель средней за три года зарплаты заменят на актуальный.

Украинцам пенсии индексируют на уровень от минимальной пенсии. К примеру, если минимальная пенсия – 1000 гривен и соцстандарты индексируют на 10%, то и тем, у кого пенсия 2000 гривен, и у тому, кто получает 1000, добавят по 100 гривен. В результате с каждым годом разрыв между «большими» и минимальными пенсиями сокращается.

К примеру, украинец, который проработал 40 лет и имел зарплату в два раза выше средней, в 2007-м мог претендовать на пенсию в 1293 гривны. На тот момент такая пенсия была в три раза выше минимальной. На данный момент этот же пенсионер после всех индексаций может получать 2135 гривен – это в 1,6 раза выше минимальной. То есть за 10 лет такая пенсия обесценилась почти в два раза.

Кто после «осовременивания» получит прибавку в 1000 гривен

Прибавку более 500 гривен может получить украинец, который вышел на пенсию раньше 2007 года, имел зарплату как минимум в два раза выше средней по стране. К примеру, пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2007 году, зарабатывал в три раза больше средней зарплаты и отработал 40 лет, сейчас может получать примерно 2780 гривен, а после «осовременивания» – более 4500. То есть такой пенсионер получит прибавку примерно в 1700 гривен.

Правда, таких украинцев не так уж и много. Сейчас зарплату в три раза больше средней, по данным Госстата, получают программисты, работники авиационного транспорта и менеджеры высшего и среднего звена.

Но даже с 40 годами стажа и средней зарплатой украинец, вышедший на пенсию до 2007 года, после «осовременивания» может получить прибавку всего в 20 гривен. А если у этого украинца есть 45 лет стажа, прибавка составит 205 гривен. Стоит отметить, что расчеты произведены без учета надбавки к пенсии за сверхнормативный стаж.

К слову, Пенсионный фонд при расчете учитывает соотношение зарплаты украинца к средней по стране за каждый месяц. Расчеты «пенсионного калькулятора» показывают примерную цифру при условии, если уровень зарплаты по отношению к средней по стране не меняется. Также калькулятор не учитывают возможные доплаты за сверхнормативный стаж. В формуле учитывается показатель средней зарплаты, актуальный на 2017 год.

«Остается около трех миллионов пенсионеров, которые в октябре вообще не получат никакой прибавки. Прежде всего это люди, которые вышли на пенсию в последние три-четыре года: в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2017 годах. У них зарплатная база еще не так сильно устарела, а если пересчитывать со снижением оценки одного года стажа, страховая часть их пенсии получится даже ниже, чем есть сейчас. Им, конечно, не уменьшат общий размер пенсии, но и дополнительных денег в результате осовременивания они не получат. К тому же у новых пенсионеров основной размер пенсии, как правило, больше прожиточного минимума, т.е. пересмотр минимальной пенсии им тоже ничего не даст», – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.