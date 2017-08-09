- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер21:39
- Янтарное дело: суд арестовал имущество нардепа Полякова21:15
- У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів20:55
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение20:38
- НАБУ взялось за «Стену» Яценюка: кто воровал деньги19:45
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- Великий шахматист вспомнил о сбывшемся ужасном пророчестве для Украины18:21
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
На пропагандистском Первом канале международный обозреватель издания "КоммерсантЪ" Максим Юсин сделал неожиданное заявление. Его слова прозвучали в прямом эфире программы "Время покажет", передает Апостроф.
Так, в студии на тот момент обсуждали угрозу сепаратизма в регионах Украины. И когда российский военный политолог Константин Сивков начал воспевать несуществующую "Малороссию", журналист поставил его на место: "Нет никакой "Малороссии" и никогда не будет. От нее отмежевалась даже "ЛНР".
Вместе с тем, Юсин назвал "Малороссию" очень неудачным экспромтом главаря "ДНР" Александра Захарченко и подчеркнул: в обозримом будущем Украина не развалится.
"Проблемы есть, но нам не стоит питать иллюзий - Украина не развалится. Достаточно внутренних сил и механизмов, чтобы сохранить единство. Одесса - один из самых проблемных регионов. Но никакого восстания там не будет, никакой попытки установить "ОНР" ("Одесская народная республика". - Ред.). С этими иллюзиями надо распрощаться. Украина останется в нынешних границах, и это хорошо", - заявил обозреватель.
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, Захарченко
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"
- СМИ: Электричество Луганску подают Россия и ДНР
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО09:01
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер21:39
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием