Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО

09.08.2017 09:01

На пропагандистском Первом канале международный обозреватель издания "КоммерсантЪ" Максим Юсин сделал неожиданное заявление. Его слова прозвучали в прямом эфире программы "Время покажет", передает Апостроф.

Так, в студии на тот момент обсуждали угрозу сепаратизма в регионах Украины. И когда российский военный политолог Константин Сивков начал воспевать несуществующую "Малороссию", журналист поставил его на место: "Нет никакой "Малороссии" и никогда не будет. От нее отмежевалась даже "ЛНР".

Вместе с тем, Юсин назвал "Малороссию" очень неудачным экспромтом главаря "ДНР" Александра Захарченко и подчеркнул: в обозримом будущем Украина не развалится.

"Проблемы есть, но нам не стоит питать иллюзий - Украина не развалится. Достаточно внутренних сил и механизмов, чтобы сохранить единство. Одесса - один из самых проблемных регионов. Но никакого восстания там не будет, никакой попытки установить "ОНР" ("Одесская народная республика". - Ред.). С этими иллюзиями надо распрощаться. Украина останется в нынешних границах, и это хорошо", - заявил обозреватель.