Главная / Новости / Украина / Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
Последние новости раздела
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер21:39
- Янтарное дело: суд арестовал имущество нардепа Полякова21:15
- У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів20:55
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение20:38
- НАБУ взялось за «Стену» Яценюка: кто воровал деньги19:45
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- Великий шахматист вспомнил о сбывшемся ужасном пророчестве для Украины18:21
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
09.08.2017 08:32
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у главы МИД Украины Павла Климкина есть российское гражданство. Об этом он пишет на собственной странице в соцсети, сообщает dialog.ua.
Саакашвили устроил неожиданный выпад в адрес Климкина, заявив, что тот родился в России, а также сообщив про его российское гражданство.
При этом сам Саакашвили намекнул, что его гнев связан с тем, что когда он отправляются в какую-либо страну, Климкин звонит туда по дипломатической линии с претензиями.
Также Саакашвили обратился к Порошенко с предложением лишить Климкина гражданства.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, МИД, Порошенко, Саакашвили, Климкин
Читайте также:
- Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны
- Милонов грозит санкциями комитету «Евровидения» в Украине
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Порошенко предложили любопытный рецепт победы над Путиным
- В МИД РФ заявили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС имеет "антироссийскую сущность"
- В России провели обыски по "офшорам Пинчука"
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер21:39
- Янтарное дело: суд арестовал имущество нардепа Полякова21:15
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием