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Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
В Украине катастрофически уменьшается население. Судя по данным прошлого года, только Киев и две области могут похвастаться, что у них родилось граждан больше, чем умерло. «Вести» подсчитали, что если так пойдет и дальше, то через 95,5 лет мы лишимся целой Черниговской области, а через 111 лет не станет и Сумской области. Куда деваются украинцы?
Все пропало
Только за прошлый год мы недосчитались 176 тысяч сограждан. В Госстате одной из основных причин называют превышение количества умерших над количеством рожденных. На местах же кроме этой называют и другие причины сокращения своих жителей. Например, эмиграция. «Еще 10 лет назад в области было 1,5 млн населения, сейчас чуть более 1,2 млн. В основном люди выезжают по экономическим причинам. Ищут лучшей жизни в Польше и Чехии. Из десяти уехавших трое остаются жить в Европе. Люди вернутся, когда экономика наладится, появятся новые рабочие места», — успокаивает Александр Туник, спикер Черкасской ОГА (там через 126 лет может не остаться людей).
Валерий Дудко, политолог из Харькова (в области через 147 лет может никого не остаться), говорит, что молодые женщины в их регионе наотрез отказываются рожать из-за плохого материального положения.
«Поэтому пока государство не займется этими вопросами, население будет уменьшаться. Также нужно учесть, что Харьков — студенческий, молодежный город. Но раньше у нас было много студентов из Крыма, с востока, которые тут учились, а потом оставались, заводили семьи. Сейчас их нет или очень мало. Да и количество мест в вузах сократилось, поэтому молодежи в Харькове меньше», — говорит Дудко.
В Запорожской области (там не останется ни одного жителя уже через 139,5 лет) не верят, что могут исчезнуть. «Вы хотите сказать, что здесь никого не будет? Такого быть не может», — удивился спикер Запорожской ОГА Ливан Шишинашвили. В Кировоградской области (им отведено 129 лет) говорят, что их население сокращается из-за болезней.
«В области причинами высокой смертности являются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Умирает больше мужчин, хотя и рождается больше мальчиков. Но женщины традиционно дольше живут. Еще один фактор — миграция, многие мужчины уезжают на заработки. Ведь регион у нас аграрный, и предприятий практически нет», — сказала нам начальник отдела департамента охраны здоровья Кировоградской ОГА Антонина Кодрул.
Вера спасает
А вот области — лидеры по рождаемости объясняют прирост населения религией и большими семьями. Например, Закарпатье в прошлом году увеличилось на 601 человека. Многие думают, что это за счет цыган, у которых очень большие семьи.
«Ромы тут ни при чем. На самом деле они составляют не более 5% населения Закарпатья. Наша область всегда была в плюсе по населению. Это давняя традиция, она тянется еще с советских времен. Тут принято, что семьи должны быть многодетными, рожают по три-четыре ребенка. Чаще всего это происходит в самых бедных горных районах, также в селах, которые составляют большую часть области. И еще причина в религии. Есть районы, где люди принадлежат к нетрадиционной церкви, и у них запрещено прерывать беременность. Поэтому там также очень много многодетных семей», — говорит глава департамента общественных коммуникаций Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
Демографы — оптимисты
Как бы то ни было, соотечественники не исчезнут, успокоили нас демографы. Ведущий сотрудник Института демографии Павел Шевчук добавляет, что на полное исчезновение населения в областях может повлиять только катастрофа.
«Люди все равно там будут жить. К примеру, сейчас в Ровенской и Черниговской областях доля пожилого населения высокая, но идет природный процесс, — говорит Шевчук. — Постепенно процент пожилых людей уйдет, их станет не 50, а 30 процентов. Старение остановится, а молодые будут рожать. И даже если рождаемость будет держаться на современном уровне и количество людей будет сокращаться, население не исчезнет. Процесс старения населения будет продолжаться до 2040–2050 годов, зато эти самые старые области быстрее из него выйдут».
Эксперт отмечает, что данные статистики сейчас могут быть неточными. «Последняя перепись населения была в начале двухтысячных годов, а сейчас данные настолько нарушены в связи с событиями в стране, что даже не знаешь, как анализировать эти цифры. Рожденных и умерших с востока по решению судов регистрируют где хотят. При этом неясно, где человек родился, умер, откуда приехал. К примеру, в Киеве увеличилась рождаемость. Но это может быть за счет тех, кто переехал сюда. По данным переписи населения, та же Ивано-Франковская область входила в тройку лидеров по рождаемости, а сейчас нет. Возможно, это связано с миграцией женского пола», — объясняет Шевчук. Демографы говорят, что проблема депопуляции стоит остро не только в Украине.
Социолог Александр Вишняк объясняет, почему такая ситуация свойственна Европе. «Этого нет в Азии, Африке и той же Америке. Но в европейских странах эту проблему решают, например, внутренней или внешней миграцией. Причем смертность там может быть такой же, как у нас. Но население не сокращается за счет мигрантов. Но из-за этого там появляются другие проблемы — конфликты между разными цивилизациями. Также, как и всем европейцам, нам присущ гедонизм. Прежде чем рожать, человек хорошо подумает, а будет ли квартира и средства на содержание ребенка. В других цивилизациях этого нет, там рожают не задумываясь», — уверен Александр Вишняк.
Теги: Украина, Донбасс, население, уменьшение
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