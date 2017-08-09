Украина "без обсуждения" разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции: Кабмин принял важное решение

09.08.2017 14:22

Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, данное решение было принято без обсуждения. Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.

Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма.

По предварительным данным Министерства юстиции, в результате кремлевской политики, Украина на полуострове потеряла 1 триллион 180 млрд грн.