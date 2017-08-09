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Украина "без обсуждения" разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции: Кабмин принял важное решение
Правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, данное решение было принято без обсуждения. Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие постановления позволит привести двустороннюю договорно-правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины с РФ.
Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма.
По предварительным данным Министерства юстиции, в результате кремлевской политики, Украина на полуострове потеряла 1 триллион 180 млрд грн.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, экспорт, Кабмин, продукция
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