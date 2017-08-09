Украинские инженеры «прокачали» танк Т-72

09.08.2017 20:29

Проект реализовали в чрезвычайно короткие сроки. Специалисты "Киевского бронетанкового завода" по заказу Вооруженных Сил Украины модернизировали танк Т-72 к виду Т-72АМТ. Об этом написал директор Defense Express Сергей Згурец в социальной сети Facebook, передает vsviti.com.ua.

По словам разработчиков, они учли все пожелания военных с передовой.

"Новый вид танка предусматривает установку приборов ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночного прицела 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат", двигателя В-84-1 вместо В-46, комплекса динамической защиты по типу танка Т-72UA, радиостанций Aselsan, навигационной системы СН-3003 "Базальт"; ведущих колес с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80 ", - отметил Згурец.

По словам директора завода Вадима Шкавро, версий модернизации так называемой "симдесятдвойки" было несколько. И последняя ему нравится больше всего.