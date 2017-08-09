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В Украине обрушилось еще одно учебное заведение – университет в Луцке. ВИДЕО
В Украине обрушилась стена еще одного учебного заведения, на этот раз не выдержала несущая стена технического университета в Луцке. ЧП произошло 8 августа, но полиция региона сообщила об этом на следующий день. По данным правоохранителей, стена обрушилась во время ремонта.
- Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Никто из людей не пострадал. Охрану места происшествия обеспечивают шесть полицейских, - сказано в сообщении полиции в Фейсбук.
Правоохранители открыли дело из-за нарушения правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
В октябре 2016 года обрушилась школа в Василькове Киевской области, в итоге здание решили снести. В мае этого года рухнула стена колледжа на Ивано-Франковщине, это произошло во время занятий, чудом никто не пострадал.
В июле рухнули три этажа школы в Николаевской области. Учащиеся были на летних каникулах. Площадь обрушившегося здания - около 300 куб. кв. метров.
Теги: Украина, Донбасс, Луцк, обрушение
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