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Запорожский нацгвардеец сделал предложение девушке после возвращения из АТО
09.08.2017 20:55
Вчера, 8 августа, в Запорожье встречали бойцов Нацгвардии, которые долгое время служили в зоне проведения АТО. Домой вернулся личный состав 23 отдельной бригады охраны общественного порядка.
Военнослужащих поприветствовали на торжественном митинге. Особо отличившихся наградили грамотами. Бойцов встречали друзья, родные и сослуживцы.
Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Старший солдат Алексей Дубяга, который служит химиком-разведчиком, решил сделать предложение своей девушке Полине. Он прямо на плацу стал на колено и протянул возлюбленной коробочку с кольцом. На предложение военного выйти за него замуж девушка ответила «да».
Источник forpost.
Теги: Донбасс, Запорожье, предложение, нацгвардия
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