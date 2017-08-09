Запорожский нацгвардеец сделал предложение девушке после возвращения из АТО

09.08.2017 20:55

Вчера, 8 августа, в Запорожье встречали бойцов Нацгвардии, которые долгое время служили в зоне проведения АТО. Домой вернулся личный состав 23 отдельной бригады охраны общественного порядка.

Военнослужащих поприветствовали на торжественном митинге. Особо отличившихся наградили грамотами. Бойцов встречали друзья, родные и сослуживцы.

Но на этом приятные сюрпризы не закончились. Старший солдат Алексей Дубяга, который служит химиком-разведчиком, решил сделать предложение своей девушке Полине. Он прямо на плацу стал на колено и протянул возлюбленной коробочку с кольцом. На предложение военного выйти за него замуж девушка ответила «да».

Источник forpost.