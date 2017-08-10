Чотири способи позбутись темних кіл під очима

Забуваємо про "ефект панди" назавжди. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Не забувай про крем під очі.

Підбирай його в залежності від віку і наноси два рази в день - з ранку і ввечері. Деякі засоби містять кофеїн, який, до слова, також зменшує мімічні зморшки.



2. Не забудь очищати шкіру навколо очей.

Іноді жінки думають, що якщо шкіра навколо очей вважається більш чутливою, ніж на обличчі, то їй не потрібно очищення. Насправді, це величезна помилка. Щоб активні речовини з крему проникли в шкіру, пори повинні бути очищеними. Для цього достатньо кожен раз при змиванні макіяжу користуватися молочком або міцелярною водою.



3. Захищай шкіру від сонця.

Саме ультрафіолетове випромінювання і призводить до передчасного старіння і витончення шкіри, що в першу чергу позначається на ділянці навколо очей. Сонцезахисні окуляри та крем з УФ-фільтром ще нікому не нашкодили!



4. Веди здоровий спосіб життя.

Протягом дня потрібно випивати достатню кількість води - бажано не менше шести склянок. Не забувай і про фізичні навантаження і повноцінний відпочинок. Для досягнення найкращого результату варто відмовитися або зменшити споживання кави і алкоголю.