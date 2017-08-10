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Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине

10.08.2017 14:12
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Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине

Путь быстрой военной операции для освобождения Донбасса, похожий на тот, который осуществила Хорватия в 1995 году, не является хорошим вариантом для Украины. Об этом экс-посол в Хорватии Александр Левченко рассказал в интервью "Сегодня".

"Для возврата временно оккупированных территорий за 84 часа (как и произошло в Хорватии, захватившей сепаратистскую "Сербскую Краину" – ред.) необходимо предварительно провести как в Хорватии всеобщую мобилизацию, создать огромное преимущество в количестве и качестве военной техники (для наступающей стороны нужно иметь превосходство в живой силе и вооружениях втрое), получить приемлемое отношение международного сообщества – ведь при освобождении густонаселенной территории Донбасса будут огромные гражданские жертвы. Поэтому это очень сложный в исполнении и кровавый по потерям сценарий", – отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, рядом вдоль границ размещена крупная военная группировка русских, которая только и ждет удобного момента для вторжения.
"Поэтому, нужно ли такое развитие событий для Украины?", – резюмировал Левченко.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Хорватия, войска, граница, Освобождение Донбасса
 
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