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ЕС расширил санкции против Северной Кореи
Евросоюз расширил санкции против КНДР, добавив девять человек и четыре компании, в том числе государственный Банк внешней торговли Северной Кореи, в санкционный список.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЕС, передает Европейская Правда.
"ЕС добавил 9 человек и 4 юридических лица, включая государственный Банк внешней торговли (FTB), в список лиц и компаний, подлежащих таким действиям, как замораживание активов и ограничение поездок", - говорится в заявлении ЕС со ссылкой на недавнюю резолюцию №2371 Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР.
Новые санкции против КНДР введены в связи с испытаниями межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.
Напомним, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.
Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они нарушают ее суверенитет. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, Северная Корея
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