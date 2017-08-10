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Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО

10.08.2017 13:49
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Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак сообщил о том, что российские наемники готовятся к масштабной провокации на Донбассе, сообщает dialog.ua.

В правительстве Украины считают, что власти Российской Федерации не смогут тихо уйти и освободить Донбасс, а обязательно совершат последнюю громкую провокацию.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак. "Есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре - это когда (Россия - ред.) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (из Донбасса - ред.)", - отмечает чиновник.

 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, провокация
 
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