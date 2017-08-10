Грядут перемены: какие валютные ограничения отменит НБУ

10.08.2017 17:56

Нацбанк презентовал законопроект «О валюте», который должен кардинально изменить системе валютного регулирования и валютного контроля в стране

Документ опубликован на сайте НБУ.

Проект закона вводит новое понятие «свободы проведения валютных операций». Таким образом НБУ намеревается привести валютное законодательство в соответствие с документами, которые запрещает ограничивать движение капитала между странами ЕС.

В частности, документ предлагает использовать в сфере валютного регулирования принцип «разрешено все, что не запрещено». Закон наделяет нерезидентов равными с резидентами правами в части осуществления валютных операций. А также разрешает НБУ использовать меры защиты, в том числе путем установления различных режимов регулирования валютных операций.

Также одним из нововведений является облегчение. Так, НБУ предлагает оставить всего два типа лицензий: банковскую (она же будет содержать в себе валютную) и валютную. Последнюю станут выдавать небанковским финучреждениям и Укрпочте.

Напомним, банкиры объяснили причину обвала доллара.

Источник: Politeka