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Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради

10.08.2017 19:20
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Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради

Якраз сезон кавунів: дізнайся про основні правила визначення вмісту нітратів! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Звісно, важко розпізнати "нітратний" каву під час купівлі на ринку, а часом продавці не мають документів, однак, розпізнати шкідливий плід вдома легко:

1. М'якоть кавуна не повинна мати фіолетового відтінку, а волокна не повинні бути жовтими.

2. Розітри м'якоть кавуна у воді. Якщо рідина стала рожевою - ти купила кавун з нітратами. Вода повинна просто помутніти.

3. Зріз кавуна не повинен бути гладким і глянсовим, а тільки з крупинками.

4. Якщо вимочувати кавун з нітратами протягом 3-5 годин у воді, на воді з'явиться піна.



Теги: Донбасс, советы, арбуз, нитраты
 
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