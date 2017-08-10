Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради

10.08.2017 19:20

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Звісно, важко розпізнати "нітратний" каву під час купівлі на ринку, а часом продавці не мають документів, однак, розпізнати шкідливий плід вдома легко:



1. М'якоть кавуна не повинна мати фіолетового відтінку, а волокна не повинні бути жовтими.



2. Розітри м'якоть кавуна у воді. Якщо рідина стала рожевою - ти купила кавун з нітратами. Вода повинна просто помутніти.



3. Зріз кавуна не повинен бути гладким і глянсовим, а тільки з крупинками.



4. Якщо вимочувати кавун з нітратами протягом 3-5 годин у воді, на воді з'явиться піна.

