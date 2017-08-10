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Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше

10.08.2017 20:05
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Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, как новые счетчики могут помочь украинцам сэкономить на счетах на электричество

Об этом Юрий Корольчук рассказал в интервью Politekа.

По его словам, учитывая ситуацию с поставками угля в Украину и возможными проблемами в работе атомных электростанций, рост тарифов на электроэнергию в Украине неизбежен. Однако все же существует способ, при помощи которого можно немного сэкономить.

«К сожалению, обратного пути в вопросе электроэнергии точно нет. Он может быть только в том случае, если поставят двухзонный или трехзонный счетчик и будут пользоваться дешевой электроэнергией ночью», — отметил эксперт.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что есть все основания говорить о снижении цены на электроэнергию и газ в Украине.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, счетчик, электроэнергия
 
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