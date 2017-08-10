Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше

10.08.2017 20:05

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, как новые счетчики могут помочь украинцам сэкономить на счетах на электричество

Об этом Юрий Корольчук рассказал в интервью Politekа.

По его словам, учитывая ситуацию с поставками угля в Украину и возможными проблемами в работе атомных электростанций, рост тарифов на электроэнергию в Украине неизбежен. Однако все же существует способ, при помощи которого можно немного сэкономить.

«К сожалению, обратного пути в вопросе электроэнергии точно нет. Он может быть только в том случае, если поставят двухзонный или трехзонный счетчик и будут пользоваться дешевой электроэнергией ночью», — отметил эксперт.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что есть все основания говорить о снижении цены на электроэнергию и газ в Украине.

Источник: Politeka