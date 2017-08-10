- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради19:20
- Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО19:05
- В машину полицейских бросили гранату: первые подробности18:48
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу18:00
- Грядут перемены: какие валютные ограничения отменит НБУ17:56
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- ЕС расширил санкции против Северной Кореи17:27
Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, как новые счетчики могут помочь украинцам сэкономить на счетах на электричество
Об этом Юрий Корольчук рассказал в интервью Politekа.
По его словам, учитывая ситуацию с поставками угля в Украину и возможными проблемами в работе атомных электростанций, рост тарифов на электроэнергию в Украине неизбежен. Однако все же существует способ, при помощи которого можно немного сэкономить.
«К сожалению, обратного пути в вопросе электроэнергии точно нет. Он может быть только в том случае, если поставят двухзонный или трехзонный счетчик и будут пользоваться дешевой электроэнергией ночью», — отметил эксперт.
Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что есть все основания говорить о снижении цены на электроэнергию и газ в Украине.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, счетчик, электроэнергия
- Грандиозный пожар в штаб-квартире Латиноамериканского парламента (ВИДЕО)
- В парламенте ФРГ обсудили историческую ответственность Германии перед Украиной
- Мариупольцам установят газовые счётчики. Бесплатно!
- Решение о досрочных парламентских выборах в Британии возмутило премьера Шотландии
- Десятки тысяч за виртуальную пусконаладку
- "Замкнувший" электросчетчик стал причиной пожара
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради19:20
- Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО19:05
- В машину полицейских бросили гранату: первые подробности18:48
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу18:00
- Грядут перемены: какие валютные ограничения отменит НБУ17:56
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"