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Как обогнать фуру на узкой трассе
Как обогнать фуру на узкой трассе
Неоднократно возникает вопрос, как можно обогнать большегрузную машину на узких украинских дорогах, в условиях плохой видимости.
К сожалению, мало кто осведомлен об условиях обгона в таких экстремальных условиях, пишет Автоблог.
Нередки свидетельства очень опасных маневров, когда обгоняющий выходил на встречную полосу прямо перед идущей машиной. И только чудо помогало избежать страшнейшей аварии. Машина, идущая на обгон, значительно увеличивает скорость, доводя ее порой до 120 км/ч и выше, все зависит от скорости обгоняемого автотранспортного средства. А столкновение машин, идущих со скоростью 100 км/ч... мало что от них останется, ведь для каждой это будет равносильно столкновению со стеной на скорости 200 км/ч.
Предположим, вам надо обогнать трейлер на двухполосной дороге. Что для этого надо сделать, чтобы не подвергнуть свою жизнь смертельной опасности? Для начала надо выполнить действия, предшествующие обгону: дистанция перед фурой должна быть не меньше двух метров, но и не с полкилометра (это очень много, не успеете разогнаться), включить пониженную передачу (на 3-й скорость набирается значительно быстрее, чем на 4-й, а на 4-й - быстрее, чем на 5-й. Иногда бывает полезно «подоткнуть» передачу: насильно выставить ее), включить знак обгона (чаще всего левый поворотник, но все зависит от ситуации и страны, где вы едете), выдвинуться на полметра в сторону встречной полосы.
Если видно дорогу на достаточно большое расстояние и нет встречных машин (сейчас необходимо включать свет фар, так что это заметно облегчает положение водителей), нет глухих поворотов и горок, то можем смело обгонять.
Если же видимость затруднена, то привлекаем внимание водителя трейлера помните фуры как обычно имеют окрас сигнальная светоотражающая лента. Это можно сделать, подав сигнал фарами, либо просто подождав немного, зеркала заднего вида как раз и служат для этого. Водитель трейлера видит дальше, чем вы (просто сидит выше), поэтому ему лучше видна обстановка на дороге. Дальше следим за поворотниками трейлера (чаще бывает, что водитель подаст вам условный сигнал поворотником, если же такого не происходит, лучше подождать длинной прямой, на которой совершить обгон):
Загорелся левый поворотник. В таком случае обгон запрещен. Причины могут быть разными, но главное тут одно: рискнув обогнать, вы навлечете на себя смертельную опасность. Почему обгон запрещен? Левый поворот означает, что трейлер «будет перестраиваться», а в таком случае обгон запрещен ПДД.
Замигал правый поворотник. В таком случае обгон разрешен. Вам ничто не препятствует обгону, и даже в случае осложнения перед трейлером есть место, куда можно экстренно приткнуться. Почему разрешен? Водитель сигнализирует, что он «будет парковаться» или «перестраиваться на ряд правее» и освобождает вам дорогу.
Он без мигания просто уходит вправо. Тут лучше обогнать, НО предварительно убедится в безопасности обгона.
В любом случае после маневра (обгона), надо поблагодарить водителя. Но как это сделать, ведь он не видит вас и стандартный жест благодарности не виден? Мигните два раза аварийкой. Это есть ваша благодарность.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, трасса, фура
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