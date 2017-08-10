- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание21:23
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради19:20
- Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО19:05
- В машину полицейских бросили гранату: первые подробности18:48
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу18:00
- Грядут перемены: какие валютные ограничения отменит НБУ17:56
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)
Як неодноразово інформувало видання replyua.net, російська пропаганда, особливо у питаннях, які стосуються України, скеровується з одного центру, який, ймовірно, надає вказівки – кому і що говорити. Журналіст Денис Казанський помітив, що у глашатаїв Кремля з’явилась нова «методичка», - про це він розповів на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, нова теза російської пропаганди полягає в тому, що Україна, мовляв, перетворюється на бананову республіку. Навіть розмір населення держави у майбутньому спрогнозували – 10 мільйонів осіб. Саме ідея не нова, але цифра у 10 мільйонів раніше не озвучувалась. За останній місяць її встигли назвати народний депутат Михайло Добкін, луганський сепаратист Недовес та колишній член фракції «Батьківщина» Андрій Павловський.
Звісно, російські ЗМІ відразу ж взяли цю цифру на озброєння. Цікаво, що жоден із тих, хто озвучив цифру в 10 мільйонів, навіть для проформи не посилається ні на які дослідження чи статистику, ніхто не намагається обґрунтувати такі заяви. Чому саме 10? Чому не 25? Не 15? Не 1 мільйон 170 тисяч? Просто сказали назвати таку цифру – от всі і повторюють одну й ту ж маячню, ніби зчитуючи її в одного суфлера. Будемо слідкувати, хто ще озвучить нову «методичку», - зауважує Казанський.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, указ, сепаратисты, Кремль, ДНР
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет
- Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание21:23
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)20:30
- Как новые счетчики на электроэнергию помогут платить меньше20:05
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Як розпізнати "нітратний" кавун: ТОП 4 поради19:20
- Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО19:05
- В машину полицейских бросили гранату: первые подробности18:48
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу18:00
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"