Раскрыта катастрофическая правда об условиях в поездах «Укрзализныци»

10.08.2017 13:15

Стало известно о главной проблеме украинский поездов в летний период

Так, на этой неделе вокруг поездов «Укразализници » разгорелся настоящий скандал. Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о критической ситуации, которая сложилась в поезде №297 Херсон — Киев.

«Неимоверная жара на протяжении всей поездки — окна не открываются, кондиционер не работает. Пассажиры задыхаются. Кого-то, кто ехал после недавней операции на сердце, откачивали всю дорогу. Проводник от жары просто потерял сознание. На одной из станций пришлось вызывать «скорую»», — пишет чиновница.

Как известно, согласно нормам, температура воздуха в поезде должна составлять максимум +26 градусов, а по факту иногда достигает +36 градусов. Соотвественно именно на жару в вагонах чаще всего жалуются пассажиры.

По словам туристов, в основном речь идет о составах южного направления.

Тем временем, в «Укрзализныце» заявили, что о ситуации знают и говорят, что проблема с вагоном №12 поезда Херсон — Киев уже решается.

«После жалобы вице-премьера провели расследование и пришли к выводу, что из системы кондиционирования произошла утечка хладагента в первом же рейсе после ремонта», — пояснили в «Укразализнице».

Также выяснилось, что в настоящее время всего 45 плацкартных вагонов (всего 3%) из 1444 оборудованы кондиционерами, а в целом из более чем трех тысяч вагонов, системы охлаждения есть только в 1168, или 36%.

При этом средний возраст наших вагонов составляет почти 32 года при норме в 28 лет службы.

«Проводник работает с тем, что ему дало начальство. Иногда коллеги, чтобы избежать жалоб, за свои деньги заправляют кондиционер. Но жара в вагонах остается потому, что некоторые вагоны выезжают в рейс вообще без заправленных кондиционеров», — пояснила экс-проводник УЗ Светлана Тютюник.

Ранее стало известно, что руководитель государственной «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об увольнении.

Как сообщалось, СМИ предрекали, что осенью министр транспорта Владимир Омелян и руководитель «Укрзализници» Войцех Балчун покинут свои посты. Неспособность к конструктивному диалогу и постоянное противостояние со всеми, является ключевой претензией к Омеляну.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya