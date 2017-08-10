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РОССИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА СУДОХОДСТВО ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

10.08.2017 13:30
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РОССИЯ ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА СУДОХОДСТВО ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Капитан порта Керч опубликовал распоряжение на сайте российской Администрации морских портов, в котором указано время запрета для движения судов. В распоряжении указывается, что запрет на судоходство вводится 9 августа на 12 часов (с 6 утра до 18:00). В течение двух месяцев, августа и сентября, будет вводиться запрет на несколько дней по причине строительства транспортного перехода.

В сообщении говорится, что для обеспечения безопасности во время строительства моста через Керченский пролив и вводится этот запрет. Во это время планируется осуществлять монтаж арочных пролетов и тестирование плавопор. Запрет не касается военно-морского флота России, и судов, участвующих в строительстве объекта.

Украинское правительство, в частности Юрий Лавренюк, сообщает о подготовке обращения в суд с иском. Из-за перекрытия движения Мариупольский и Бердянский порты недополучат прибыль.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Керченский пролив, ограничение, судоходство
 
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