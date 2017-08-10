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Спешите: по всей Украине дешевеют квартиры
Несмотря на рост украинской экономики и уровня доходов простых граждан, ситуация на вторичном рынке недвижимости за первые полгода изменилась слабо и продолжает демонстрировать умеренное снижение цен.
Лишь в некоторых областных центрах статистика закрытых сделок фиксирует незначительный, до 7%, рост цен. Эксперты утверждают, что пока в стране не будет доступной ипотеки, ситуация не изменится, пишет Сегодня.
ПЛАВНОЕ ПАДЕНИЕ. Согласно статистике, подготовленной для "Сегодня" экспертами онлайн-базы OLX, цены на однокомнатные квартиры на протяжении полугода оставались условно стабильными и в большинстве областных центров снизились к июлю (см. инфографику). Больше всего средняя стоимость 1-комнатной упала в Хмельницком - почти на 26%. Также на 10% снизились цены в Тернополе и Ужгороде. А вот в некоторых областных центрах, например в Черкассах, однушки подорожали в среднем на 7%. В целом по итогам полугодия дешевле всего 1-комнатную квартиру можно приобрести в Сумах ($13,6 тыс.), Запорожье ($14,8 тыс.) и Хмельницком ($15,4 тыс). А вот самым дорогим жилье осталось в Киеве, Одессе и Львове. Самыми популярными, как и в прошлые годы, на вторичном рынке остались 2-комнатные квартиры (36% от количества закрытых сделок), на втором месте - 1-комнатные (34%). Замыкают тройку лидеров - 3-комнатные (26%). А вот крупногабаритное жилье с четырьмя комнатами народ традиционно покупал неохотно - их доля в закрытых сделках всего 4%.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Эксперты говорят, что в падении цен виноваты укрепление гривни и пресыщенность рынка. "Сейчас недвижимость не слишком интересует народ, в то же время строится гораздо больше жилья, чем нужно. Поэтому застройщики вынуждены конкурировать с владельцами вторичного жилья и предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей", - рассказал нам аналитик консалтинговой компании Сергей Костецкий. А вот президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин считает, что спрос есть, но "отложенный": "У населения есть потребность в своем жилье, но нет возможности его купить. Проблему усугубляет отсутствие приемлемых условий ипотеки - средняя зарплата, даже с недавним повышением, слишком мала для того, чтобы банки могли без рисков давать ипотечный кредит".
При этом, несмотря на то, что в мире стоимость квадратных метров растет, специалисты в один голос утверждают, что у нас пока сильного роста цен на рынке жилья не предвидится. "Стоимость либо останется на том же уровне, либо продолжит медленно падать до конца года", - говорит Костецкий. Такого же мнения придерживается и Виктор Несин. При этом первичный рынок будет держать цены. "Строительство должно в любом случае окупиться, поэтому ниже себестоимости жилье не оценят". Вместе с тем такая стабильность рынка, по словам экспертов, привлекает все больше инвестиций из стран ближнего зарубежья. "Для европейского инвестора важна прежде всего стабильность, а не прибыль. Даже если он заработает 3% на продаже жилья - будет продолжать инвестировать в строительство", - говорит Несин.
В миллионниках - дороже
Ожидаемо, что самым востребованным и дорогим жилье было в городах-миллионниках. Самые дорогостоящие метры продаются в столице. Квартира с одной комнатой здесь будет стоить $37 969, с двумя - $63 490, с тремя - $102 840, а с четырьмя - $182 369. Кроме того, традиционно дорогим остается жилье на берегу Черного моря. Так, в Одессе на 1-комнатную квартиру придется собрать $33 194, на 2-комнатную - $47 593, на 3-комнатную - $70 186, а вот на 4-комнатную - уже $114 956. А вот чтобы купить 1-комнатную квартиру в Днепре, украинцу придется выложить около $20 753. Двушка обойдется в $29 023, трешка - $40 197, а 4-комнатная - $66 242. Однокомнатное жилье в Запорожье обойдется в $14 814, 2-комнатное в $21 779, 3-комнатное в $28 517, а 4-комнатное - в $31 991.
На западе ожидаемо лидирует популярный среди туристов Львов. Так, за однушку во Львове придется заплатить $28 648, за двушку - $44 209, за трешку - $61 484, за 4-комнатную - $67 017. На востоке страны, в Харькове: 1-комнатная квартира стоит $21 044, 2-комнатная - $29 626, 3-комнатная - $39 322, а за хоромы с четырьмя комнатами придется выложить $51 794.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, недвижимость, квартира
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