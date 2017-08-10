- Тариф за отопление: что изменится осенью10:05
- «Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом09:48
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Украине создадут криминальную разведку – глава Нацполиции07:38
- Спешите: по всей Украине дешевеют квартиры07:05
- Появились новые данные о прибавке к пенсии в Украине22:41
- В Украине обрушилось еще одно учебное заведение – университет в Луцке. ВИДЕО21:49
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми21:23
Тариф за отопление: что изменится осенью
Несколько недель назад президент Петр Порошенко подписал закон «О коммерческом учете коммунальных услуг«
Поставщики тепла должны во всех многоэтажках установить теплосчетчики, за которые заплатят потребители – стоимость приборов включена в тариф.
При этом если есть квартирный счетчик, платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади (подъезда). К слову, во многих городах тепловые счетчики уже поставили в большинстве многоэтажек.
Окончательное решение, по какой методике будут рассчитывать суммы в платежках, должны принять профильные министерства.
«В статье 10 Закона говорится о том, что распределение объемов коммунальных услуг между жителями дома с индивидуальными узлами распределенного учета (квартирными счетчиками) будет распределяться по методике, определенной центральным органом власти в сфере ЖКХ», – отмечает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.
Эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Железный отмечает, что чаще всего установка счетчика позволяет платить на 20-25% меньше. Без счетчиков украинцы платят по нормативам, которые бывают выше реального потребления. Но, может произойти и наоборот. Если в доме дырявые окна и неутепленные стены, после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти. Эксперт все же уверен, что установка счетчика – правильное решение и первый шаг на пути к экономии.
Стоит отметить, что в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство до конца лета внедрить абонентскую плату на отопление.
«Мы будем применять тарифы на доставку газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы», – говорится в меморандуме с МВФ. Введение тарифа «на доставку отопления» фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату – круглый год.
Член Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Машляковский пояснил: «установление двухставочных тарифов на центральное отопление может быть исключительно инициативой компании-поставщика тепла».
В департаменте теплоснабжения НКРЭКУ отметили, что компания-поставщик должна согласовать решение о введение абонплаты с местной властью, провести обсуждения и только после этого – направить свои расчеты в комиссию. В НКРЭКУ расчеты проверят и примут решение, утверждать тариф, или нет.
Если нововведение все-таки примут, украинцам придется круглый год платить абонплату за тепло (от 20 до 100 гривен зависимо от поставщика), а в отопительный сезон платить еще и за использованные Гкал.
Напомним, опрос в Украине показал, что население стало больше экономить и урезать свои расходы.
Ранее в здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ворвались разъяренные активисты. «Следует прекратить комиссии», — воскликнул один из активистов, после чего в сторону главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка полетел ботинок.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».
Теги: Донбасс, отопление, тариф, осень
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- В Мариуполе в море утонул мужчина22:19
- В Докучаевске появились загадочные российские военные19:33
- "А можно в центр голову Захарченко, чтобы знать, куда стрелять и кого сажать за сепаратизм", – в Сети волна гнева из-за футболок "ДНР"19:16
- Статус «Дети войны» хотят для своих чад жители Авдеевки18:44
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО16:55
- На ДФС после одного дня работы уничтожена видеокамера ОБСЕ15:15
- На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков15:02
- Главари «ДНР» пытаются запретить боевикам критиковать «власть» в соцсетях14:02
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- В День Независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт в Краматорске10:15
- Тариф за отопление: что изменится осенью10:05
- «Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом09:48
- Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»09:29
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Ситуация в зоне АТО: стреляют и днем, и ночью. Есть раненые08:50
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Як відновити імунітет за дві хвилини: лайфхак від лікарів08:03
- В Украине создадут криминальную разведку – глава Нацполиции07:38
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Як відновити імунітет за дві хвилини: лайфхак від лікарів08:03
- О каких орехах лучше забыть навсегда07:23
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми21:23
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства19:59
- На носу - самый «сладкий» праздник17:44
- В мире наблюдается «пчелиный армагеддон»17:11
- Десять мифов о зрении16:21
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Под Мариуполем обнаружен российский корабль