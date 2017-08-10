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Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу

10.08.2017 18:00
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Украина с тобой: Порошенко обратился к Чийгозу

Президент обратился к активисту, которого судят в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко дал оценку оккупационному "суду" над Ахтемом Чийгозом, написав об этом на своей странице в Facebook.

Президент процитировал последнее слово Чийгоза: "Судят не тех, кто предал, кто имел цели и мотивы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно присваивал себе право управлять, судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила. Судилище устраивает страна-оккупант, у которой нет на это права".

Порошенко отметил, что эти слова Чийгоза "полностью отражают преступный характер судилища, который устроила РФ против украинцев и крымских татар, которые выступили на защиту своей Родины".

"Украинские власти продолжают делать все, чтобы освободить Ахтема Чийгоза и всех политических заключенных Кремля. Гордимся твоим мужеством и силой духа, Ахтем. Украина с тобой", – написал глава государства.

Напомним, на 11 сентября запланировано оглашение приговора по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза – ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г."

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, Крым, Порошенко
 
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