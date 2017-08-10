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Украина заработала много валюты на коровах
Выручка от экспорта украинской «молочки» за 7 месяцев 2017 года выросла на 69%.
Как сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные ГФС, объем валютных поступлений от продажи молочных продуктов составил $140,8 млн, передаетUBR.ua.
В частности, продажи масла выросли в 4 раза и составили $54,4 млн.
География поставок достаточно распылена: тройка крупнейших покупателей импортирует чуть более 40% масла, остальные 59% приходится на группу «другие».
К основным импортерам принадлежат:
- Марокко (17,7%, или $9,6 млн)
- Казахстан (11,9%, или $6,5 млн)
- Турция (11,4%, или $6,2 млн)
Кроме того, с начала года вдвое вырос экспорт молочной сыворотки: он составил $15,5 млн.
Почти 50% сыворотки экспортировано в Китай - $7,4 млн. 6,2% пришлось на долю Малайзии ($967 тыс) и 5,6% - на Индию ($862 тыс).
Экспорт сыров за анализируемый период вырос на 45,7% и составил $17 млн .
Львиная их доля продолжает идти на Казахстан (48% в структуре, или $8,2 млн), 23,5% сыров было экспортировано в Молдову (почти $4 млн) и 11,6% - в Египет ($1,9 млн).
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, молоко, корова
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