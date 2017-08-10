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Украину захлестнула волна телефонного мошенничества: как не стать жертвой
В последние годы Украину и Киев в частности захлестнула волна нового вида мошенничества – телефонного обмана, вымогательства
Только в прошлом году аферисты таким образом смогли выдурить у украинцев более 2 млн. грн. И это далеко не полные цифры, ведь многие даже не обращаются в полицию.
Мошенники предпочитают разводить людей по телефону, потому что это довольно безопасно для них. Если с первой минуты разговора удалось взять жертву под контроль, считайте дело в шляпе. А если «клиент» сорвался, то и отыскать злоумышленников очень трудно. Да и в полицию он не обратиться. Поэтому для ограблений по телефону создаются целые банды. В полиции отмечают, что стационарные телефоны бандиты любят больше — берут справочник номеров и методично прозванивают каждый. В основном так делают заключенные.
К примеру, в начале августа правоохранители раскрыли целую банду мошенников. Они звонили своим жертвам, представлялись сотрудниками полиции и под предлогом «освобождения» родственников от уголовной ответственности за совершение несуществующих преступлений требовали довольно крупные суммы. К примеру, одна из жертв отдала 56 тысяч гривен. Руководили бандой двое осужденных, отбывавших наказание в исправительной колонии на Днепропетровщине.
Аналогичную банду поймали в полтавском СИЗО. Тамошние «смотрящие» совместно с одним из руководителей изолятора также организовали свой «бизнес» по схеме «ваш родственник в полиции». В результате обысков изъято более 20 мобильных телефонов, сим-карты различных мобильных операторов, Wi-Fi-роутер, флеш-карты, наркотические вещества, алкоголь и ножи. У одного из руководителей СИЗО были изъяты записные книжки с черновыми записями.
Как показывает практика, все мошенники достаточно хорошие психологи, они точно знают, когда и когда звонить и как себя вести. Большая часть звонков совершается в ночное время или ранним утром – когда человек в сонном состоянии. Жертву ошарашивают фразой что его «сын, дочь, брат, муж в полиции» за «накротики, ДТП, увечья». Далее родственнику уверенным голосом предлагают выкупить задержанного.
В большинстве случаев преступники пытаются сохранить психологическое давление на жертву до того момента, пока не получат деньги. Требуют не класть трубку, пока жертва не встретится с их человеком. Психологи и правоохранители даже выработали схему, как людям уберечься от этого вида обмана. Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации. Если вы разговариваете с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «102», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда. Также стоит помнить, что требование взятки является преступлением.
Напомним, ГПУ выдаст США кибермошенника, который испугался украинской тюрьмы.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Знай
Теги: Украина, Донбасс, телефон, мошенники
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