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В Крыму обрушилось предприятие Фирташа

10.08.2017 11:38
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В Крыму обрушилось предприятие Фирташа

Обрушение большой части кровли накануне произошло на предприятии «Крымский Титан», которое находится в Крыму и принадлежит Дмитрию Фирташу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новости Крыма, в результате обрушения кровли по счастливой случайности никто из работников предприятия не пострадал.

«9 августа около 4:30 произошло частичное обрушение кровли второго отделения ЦПДТ №1 (цех пигментной двуокиси титана — ЭП). В результате обрушения пострадавших нет. Технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы», рассказали в пресс-службе завода. Также сообщается, что сразу после происшествия была создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины обрушения части кровли. 

Напомним, что предприятие специализируется на производстве лития, соды, медного и железного купороса, жидкого натриевого стекла, алюминия сульфата, серной кислоты, минеральных удобрений, красного железоокисного пигмента и диоксида титана пигментного. Дмитрий Фирташ, один из богатейших людей Украины, является бенефициаром «Крымского Титана». 



Теги: Донбасс, Крым, Фирташ
 
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