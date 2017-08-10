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В машину полицейских бросили гранату: первые подробности

10.08.2017 18:48
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В машину полицейских бросили гранату: первые подробности

В управлении полиции Одесской области рассказали, как во время несения службы на полицейских напали четверо неизвестных людей

Инцидент произошел на окраине поселка Цебриково в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, нападавшие сумели скрыться с места преступления, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет.

На улице они начали приставать к двум девушкам, которые попросили помощи у работников полиции. В это время один из злоумышленников достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики оставили служебный автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние.
 
Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Позже злоумышленники были задержаны. У них изъяли две гранаты и служебный автомобиль полиции.
 
Как ранее писала Politeka, нардеп и советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал почему во всем мире не любят копов.
 
Напомним о том, что Национальная полиция Украины была создана в рамках реформы 4 августа 2015 года. В настоящее время в Нацполиции служат 119 тысяч полицейских. В арсенале Национальной полиции — 16 407 машин, 104 мотоциклов, 21 лодка, 1 вертолет, 23 лошадей и 1037 собак.
 
Источник: Politeka


Теги: Донбасс, Одесса, полиция, граната
 
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