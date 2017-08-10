В машину полицейских бросили гранату: первые подробности

10.08.2017 18:48

В управлении полиции Одесской области рассказали, как во время несения службы на полицейских напали четверо неизвестных людей

Инцидент произошел на окраине поселка Цебриково в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, нападавшие сумели скрыться с места преступления, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет.

На улице они начали приставать к двум девушкам, которые попросили помощи у работников полиции. В это время один из злоумышленников достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики оставили служебный автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние.

Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Позже злоумышленники были задержаны. У них изъяли две гранаты и служебный автомобиль полиции.

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