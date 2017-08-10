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Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО
Випускники професійно-технічних училищ та коледжів з 2018 року почнуть складати зовнішнє незалежне оцінювання, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це під час брифінгу в четвер, 10-серпня, заявив керівник Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він розповів журналістам, на які нововведення варто очікувати в наступному рої щодо ЗНО. Зокрема, у тесті з іноземної мови в наступному році з’явиться новий тип завдання – сприйняття мови на слух. Донині окремий блок аудіювання в ЗНО з іноземної мови і досі не був присутній. Передбачається також, що в 2018 році буде розроблено адаптовану версію тестів з української мови та літератури, математики та історії України для незрячих людей.
Карандій також розповів журналістам про успіхи цьогорічних тестів. Зокрема, за його словами, у цьому році набрати максимальні 200 балів вдалося 294 абітурієнтам. Більшість з них з Києва та Львівщини – 82 і 49 осіб відповідно. Ще по 18 рекордсменів з Запорізької та Харківської областей, 15 з Дніпропетровщини і 14 - з Закарпаття.
Теги: Донбасс, колледж, экзамен, ПТУ
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