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Визы с Россией ничего не решат – МИД Украины

10.08.2017 10:40
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Визы с Россией ничего не решат – МИД Украины

Алексей Макеев отметил, что одной из опций непопадания боевиков из России на территорию Украины может быть также заблаговременное декларирование цели поездки

Введение визового режима с Россией не будет иметь того эффекта, которого от него ожидают. Такое мнение высказал директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД) Украины Алексей Макеев в эфире ZIK.

По его словам, визы с РФ ничего не решат. "Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", – сказал он.

Чиновник добавил, что одной из опций непопадания боевиков из России на территорию Украины может быть также заблаговременное декларирование цели поездки. Макеев отметил, что такая практика уже давно применяется в европейских странах и в США.

Напомним, в мае в Раде предложили ввести визовый режим с РФ.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, виза
 
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