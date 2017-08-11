Цінні кадри Януковича не довго сиділи без справ

11.08.2017 12:03

Подивіться кого днями призначили керівником транспортного департаменту КМДА.

Це - Сергій Симонов. За минулої влади він був правою рукою "лісника Януковича". Нагадаю, "лісник Януковича" - це Віктор Сівець, який за попереднього президента очолював Державне агентство лісових ресурсів і грабував українську лісову галузь як скажений. А Симонов при ньому очолював ДП "Укрлісконсалтинг" - корумповану структуру, через яку з державних лісництв викачувалися мільйони. Лісгоспи змушували продавати деревину на експорт через "Укрлісконсалтинг" за заниженою ціною. А за кордоном фірми Сівця вже збували її за світовими цінами. Збитки тоді тільки офіційно оцінювалися в майже мільярд гривень. Я колись робив докладне розслідування на цю тему, почитайте, кому цікаво.

Після Майдану Генпрокуратура порушила пачку кримінальних проваджень щодо оборудок "Укрлісконсалтингу". Сівець втік до росіян. А його права рука - Симонов, спочатку пересидів в кущах, потім покерував "Київзеленбудом". А тепер ось очолив транспортний департамент КМДА. Ну тепер я за київський громадський транспорт спокійний.Так само, як і за ремонт доріг, і за будівництво мостів, і за паркування. Столична галузь з мільярдними оборотами в надійних руках. Які, нічого...хм... не крали... Де там той Сівець? Хай повертається. Уже можна.

Источник: facenews.ua



