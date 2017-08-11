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Екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса залишили під домашнім арештом
Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Солом'янського районного суду, який обрав для колишнього слідчого з особливо важливих справ ГПУ Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Таке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю, 11 серпня.
Як зазначається, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своїй скарзі вимагала більш суворого запобіжного заходу - арешту з альтернативою у вигляді застави 5 млн грн.
Як відомо, до листопада 2016 року Дмитро Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. У ЗМІ цей підрозділ ГПУ називають «департаментом Кононенка-Грановського» і вважають його підконтрольним цим нардепам від БПП.
Дмитро Сус був одним з учасників силового конфлікту між НАБУ та ГПУ, який стався в серпні минулого року.
Прокурора звільнили в квітні цього року. Зараз його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України) і декларуванні недостовірних даних (ст. 366-1 КК України). Оперативники САП затримали його 25 липня в аеропорту «Бориспіль».
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що суд арештував майно Дмитра Суса - 2 квартири, 2 земельні ділянки і автомобіль. Також суд заарештував гараж Суса. Про арешт майна клопотав детектив НАБУ.
Источник: zaxid.net
Теги: Донбасс, прокурор, следователь, НАБУ
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