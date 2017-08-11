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Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе в НБУ
11.08.2017 21:24
Валерия Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе на посту главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Председатель НБУ Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в центральном банке", - сказали в пресс-службе.
При этом Гонтарева с 8 августа до 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет.
"Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на посту главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки”, – пояснили в пресс-службе.
Источник: focus.ua
Теги: Донбасс, НБУ, отпуск, председатель
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