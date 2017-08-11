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Кого з українських в'язнів Москва може віддати за полоненого Агєєва

11.08.2017 12:23
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Кого з українських в'язнів Москва може віддати за полоненого Агєєва

Координатор волонтерскої групи "Патріот" Олег Котенко розповів, хто може стати тією людиною, яку Москва віддасть за полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва.

За його словами Віктора Агєєва в результаті обміняють. "Все до цього йде. Але тільки після того, як буде суд, і він отримає реальний термін. Це незручності для товариша Путіна, що такі люди потрапляють в полон. Тоді на найвищому рівні ведуться переговори.

Хоче Москва чи ні, але вона змушена з нами вести переговори, щоб забрати Агєєва. Їм не потрібен Агєєв абсолютно, але є ж імідж країни, мовляв, "російські своїх не кидають", - сказав Котенко. "Зараз йдеться про Станіслава Клиха (засуджений в Росії до 20 років позбавлення волі).

Мати Агєєва зустрілася з матір'ю Клиха - це все ланки одного ланцюга. Ми прекрасно розуміємо, до чого це все веде. Тільки б не вийшло, що Клих буде у нас другий Савченко. Наскільки я розумію, це наш проукраїнський хлопець, але що таке в'язниця? .. Людину можуть і зламати", - зазначив волонтер.

Источник: expres.ua



Теги: Украина, Донбасс, Москва, тюрьма
 
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