Кого з українських в'язнів Москва може віддати за полоненого Агєєва

11.08.2017 12:23

Координатор волонтерскої групи "Патріот" Олег Котенко розповів, хто може стати тією людиною, яку Москва віддасть за полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва.

За його словами Віктора Агєєва в результаті обміняють. "Все до цього йде. Але тільки після того, як буде суд, і він отримає реальний термін. Це незручності для товариша Путіна, що такі люди потрапляють в полон. Тоді на найвищому рівні ведуться переговори.

Хоче Москва чи ні, але вона змушена з нами вести переговори, щоб забрати Агєєва. Їм не потрібен Агєєв абсолютно, але є ж імідж країни, мовляв, "російські своїх не кидають", - сказав Котенко. "Зараз йдеться про Станіслава Клиха (засуджений в Росії до 20 років позбавлення волі).

Мати Агєєва зустрілася з матір'ю Клиха - це все ланки одного ланцюга. Ми прекрасно розуміємо, до чого це все веде. Тільки б не вийшло, що Клих буде у нас другий Савченко. Наскільки я розумію, це наш проукраїнський хлопець, але що таке в'язниця? .. Людину можуть і зламати", - зазначив волонтер.

Источник: expres.ua