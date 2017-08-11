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Конкурс Укрдержфонду на підтримку фермерів наближається до кінця

11.08.2017 14:22
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Конкурс Укрдержфонду на підтримку фермерів наближається до кінця

Український державний фонд підтримки фермерських господарств оголосив дату завершення прийому фермерських проектів для фінансування. Прийом заявок планують завершити 14 вересня 2017 р.

Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова в ексклюзивному інтерв’ю AgroPolit.com.

За словами Олени Ковальової, наразі у фонді триває прийом фермерських проектів, які фінансуватимуться коштом Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Источник: kurkul.com



Теги: Донбасс, конкурс, интервью, финал
 
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