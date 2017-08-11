Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну

11.08.2017 19:46

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Росія бомбардувала та обстрілювала суверенну територію України.

Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив у п'ятницю, 11 серпня, під час свого виступу на урядовому пропагандистському форумі для молоді, передає ТАСС.

Зокрема, Лавров висловився, що проблему врегулювання російскьо-українського військового конфлікту на Донбасі неможливо вирішити "новими бомбардуваннями, новими обстрілами".

-Треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом на Україні, змусити знати своє місце, виконувати те, під чим вони підписалися..., - сказав він. - Новими бомбардуваннями, новими обстрілами ми це проблему не вирішимо".

Источник: socportal.info