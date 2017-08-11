Последние новости раздела
- Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну19:46
- Екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса залишили під домашнім арештом19:23
- Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов19:01
- Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину18:42
- Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат18:21
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ17:00
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины16:28
- Лишив Саакашвили гражданства, Порошенко разочаровал своих последних фанатов15:45
- Украина экспортировала 4 миллиона тонн зерновы15:28
Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну
11.08.2017 19:46
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Росія бомбардувала та обстрілювала суверенну територію України.
Про це очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив у п'ятницю, 11 серпня, під час свого виступу на урядовому пропагандистському форумі для молоді, передає ТАСС.
Зокрема, Лавров висловився, що проблему врегулювання російскьо-українського військового конфлікту на Донбасі неможливо вирішити "новими бомбардуваннями, новими обстрілами".
-Треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом на Україні, змусити знати своє місце, виконувати те, під чим вони підписалися..., - сказав він. - Новими бомбардуваннями, новими обстрілами ми це проблему не вирішимо".
Источник: socportal.info
Теги: Россия, Донбасс, бомбардировка, Лавров
Читайте также:
- Украине повезло с Януковичем - пост известного волонтера
- Слава Рабинович напомнил Жириновскому, как он хотел бомбить Париж. Возможно, это уже тогда было в плане Кремля? (ВИДЕО)
- В этот день 77 лет назад СССР начал войну с финнами
- Кадры окровавленного мальчика из Алеппо потрясли мир
- Меркель заявила, что она в ужасе от ударов России в Сирии
- От ударов российской авиации по сирийскому Идлибу погибли 18 гражданских
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- Почему Захарченко отказался от Малороссии11:05
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- Лавров офіційно визнав, що Росія бомбардувала Україну19:46
- Екс-слідчого ГПУ Дмитра Суса залишили під домашнім арештом19:23
- Фонд гарантирования досрочно погасил часть кредита НБУ на 400 миллионов19:01
- Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину18:42
- Аргументи проти надання Україні зброї не витримують критики - дипломат18:21
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ17:00
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО