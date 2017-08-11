Лишив Саакашвили гражданства, Порошенко разочаровал своих последних фанатов

11.08.2017 15:45

Украинский избиратель – существо в своей массе аполитичное. Он выбирает за кого голосовать по внешнему виду.

Вот этот мне нравится – симпатичный. А вот этот лысый и толстый – он мне не нравится. Или по признаку – "свой, земляк". Он наш донецкий, винницкий, львовский и т.п. Или у него в нашем городе заводик – он, конечно, бандит – но он наш бандит, местный. У него тут есть интересы. Изберем, он свое получит – ну и про нас не забудет. Или по слезливо написанной биографии, умилившись, что политик в детстве коров пас или женился в студенческие годы на красавице, познакомившись с ней на дискотеке, как и большинство избирателей. Иногда все совсем просто: щедрый он – сам ворует и с нами гречкой и деньгами на выборах делится, лавочки и двери в подъезде устанавливает и дорогу в наше село отремонтировал.

В общем украинский избиратель редко голосует за политическую позицию. Потому что не знает, что такое политическая позиция. Не знает и сам ее не имеет. Он голосует за человеческое. Хороший парень этот кандидат – я ему верю и он мне нравится.

Источник: book-audio.com