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МИД Украины пояснил упрощение катарских виз для украинцев

11.08.2017 07:56
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МИД Украины пояснил упрощение катарских виз для украинцев

МИД Украины и Управление по вопросам туризма Катара приняли решение о введении с 9 августа упрощенного режима оформления визовых документов для въезда украинцев в Катар.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, пишет «Слово и Дело».

«В соответствии с новой процедурой, граждане Украины освобождаются от необходимости заранее оформлять необходимые документы для въезда в Катар - они смогут получать визу по приезду в страну сроком на 30 дней с таким же сроком пребывания в стране, который может быть продлен на аналогичный период», - сказано в сообщении.

Также уточняется, что виза может быть разовая, а также и многоразовая.

Источник: ru.slovoidilo.ua



Теги: Украина, Донбасс, МИД, виза
 
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