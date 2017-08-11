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Міністр юстиції закликав об'єднати земельний кадастр і реєстр нерухомості
Міністр юстиції Павло Петренко вважає, що роздільне адміністрування Державного земельного кадастру і Держреєстру майнових прав на нерухоме майно різними відомствами неефективне і створює умови для зловживань. Про це він заявив у четвер, 10 серпня, на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».
Як зазначається, говорячи про часті причини рейдерства з землею, Павло Петренко повідомив, що обидва реєстри повинні бути об'єднані. «Не може бути двох мам в однієї людини. Або ми віддаємо реєстр нерухомості, або нам віддайте земельний кадастр», - сказав він.
Коментуючи поточний стан земельного кадастру, міністр заявив, що «масштаби біди величезні». За його словами, на створення земкадастру були списані величезні кошти з бюджету, проте кадастр, як і раніше, погано наповнений, документи оформлюються в паперовому вигляді, а на місцевому рівні його робота стикається з «повним саботажем».
На думку Петренка, запущений пізніше реєстр нерухомості заповнений повніше і адмініструється більш ефективно. Міністр також додав, що така ж ситуація з Держреєстром актів цивільного стану, який веде Мін'юст, і Єдиним державним демографічним реєстром, який веде МВС.
Павло Петренко також зазначив, що зараз проводиться функціональний аудит міністерств, і висловив надію, що Україна прийде до об'єднання цих реєстрів в одному відомстві.
Источник: zaxid.net
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, недвижимость
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