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Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину

11.08.2017 18:42
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Пограничники сказали, что ждет Саакашвили при попытке въезда в Украину

Владельцев недействительных украинских паспортов на пунктах пересечения границы на территорию государства не пустят.

Об этом Укринформу сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, отвечая на вопрос, пустят ли в Украину экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, если он появится на одном из пунктов пропуска через государственную границу в Украину.

«Мы всегда действуем в рамках компетенции. Мы не отслеживаем передвижение конкретных граждан, независимо как там их фамилии, если в них нет существенных проблем с законом, и они не несут угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому, если говорить в целом, если гражданин, у которого недействительный паспорт, появится на границе Украины, то по законодательству мы должны у него этот паспорт изъять, и соответственно, данный гражданин не пропускается на территорию Украины. Другой механизм действий пограничных специалистов в данном случае не предусмотрен», — сказал Слободян.

Он уточнил, что контроль за правом пересечения границы за действительными или недействительными документами осуществляет именно Госпогранслужба, и в этом вопросе привлечения других государственных органов не надо. Слободян уточнил, что, если говорить о вопросе лишения гражданства определенного лица или его экстрадиции на территорию другой страны, то это уже — компетенция Государственной миграционной службы и Генпрокуратуры.

Источник: hvylya.net



Теги: Украина, Донбасс, пограничники, Саакашвили
 
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